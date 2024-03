Paňková sa obávala rozprávania, Grigar mrzol na vode pri pár stupňoch nad nulou

Zatiaľ čo 26-ročný kajakár Grigar absolvuje vo víre divokej vody už tretiu letnú olympiádu, pre 19-ročnú kanoistku Paňkovú to bude tento rok pri Seine olympijská premiéra.

BRATISLAVA. Nový športový dokument pod názvom JA, VODA, BRÁNY je zaujímavým nahliadnutím či skôr pútavou exkurziou do sveta vodného slalomu cez osoby slovenských olympionikov Zuzany Paňkovej a Jakuba Grigara.

"Keď som si pozrela tento dokument, mala som slzičku na okraji. Je to všetko také živé. Diváci sa okrem technických parametrov vodného slalomu dozvedia aj niečo nové z nášho súkromia," prezradila Zuzana Paňková.

Mladá Košičanka priznala, že počas natáčania mala problémy s rozprávaním.

"Na divokej vode som doma, ale pri rozprávaní som nervózna. Keď som to však videla, prišla som na to, že lepšie veci by som už asi ani nepovedala. Chceli tam mať prirodzenosť a autentickosť," dodala Paňková pre Rádio Slovensko.

Dokument natáčali vlani v jeseni a to už bola v blízkosti vody niekedy aj poriadna zima. Rodený Lipták Grigar si na to spomína ako na celkom náročné natáčanie.

"Najväčšia výzva bola sedieť na vode pri štyroch-piatich stupňoch Celzia a čakať na čo najlepší záber kamery. Mrzli sme tam, ale podarilo sa.

Na dokumente sa mi páčilo, že približuje aj mentálnu stránku nášho športu a problémy, ktoré zažívame na štarte," zhodnotil Grigar.