Grigar ovládol semifinále, olympijskému šampiónovi tesne ušlo finále

Druhý Slovák v štartovom poli Adam Gonšenica obsadil 14. miesto, keď mal dotyk na šiestej bránke. Do finálovej desiatky sa neprebojoval, od postupu ho delilo 39 stotín sekundy.

BRATISLAVA. Jakub Grigar suverénne postúpil do finále K1 mužov na MS vo vodnom slalome v Čunove.

Gonšenica mal po dojazde do cieľa všade čisté prejazdy, no rozhodcovia mu napokon pridelili jednu penalizáciu.

"Pár sekúnd som sa radoval, potom to tam naskočilo. Nič sa nedá robiť, ale viem aspoň, že časovo na to mám. Nie som si vedomý dotyku, ale verím videorozhodcom. Išlo sa mi dobre, no dolu som trochu vytuhol.

Tešil som sa, že pred domácim publikom predvediem to, čo mám natrénované a myslím si, že som aj predviedol," uviedol slovenský reprezentant.