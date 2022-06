Mintálová a Grigar nezvládli finále K1 v Prahe, chybovali už v úvode

"Mala som horší nájazd, potom som to musela napravovať, no a potom som si odťukla celú bránu a bolo zle. Možno keby som do toho išla trochu s rozumom a neskúšala to vyhrotiť, tak by to bolo omnoho lepšie," komentovala 23-ročná kajakárka svoj výkon.

Z nevydarenej finálovej jazdy nerobí tragédiu: "Je to Svetový pohár, beriem to ako veľmi dobrý tréning na vrcholy sezóny, ktoré ma čakajú."

Mintálová bola jedinou slovenskou zástupkyňou vo finále. Zuzana Paňková sa do elitnej desiatky neprebojovala, v semifinále skončila s dvomi trestnými sekundami a stratou 14,97 s na 25. mieste.

Grigara zdolal veterán

Grigar v sobotnom finále predviedol rýchlu jazdu, ale nabral až osem trestných sekúnd a v cieli mal manko 5,40 s na víťazného Slovinca Petra Kauzera.

Druhé miesto obsadil Talian Giovanni De Gennaro so stratou 95 stotín, pódium doplnil tretí Martin Dougoud zo Švajčiarska (+1,74).

Veterán Kauzer sa vo finále vyhol chybám a slávil už svoj dvanásty triumf vo Svetovom pohári. Tridsaťosemročný kajakár vyhral v Troji prvýkrát, doteraz najlepšie sa v českej metropole umiestnil v roku 2011, keď bol tretí.

Z domácich pretekárov skončil v sobotu najvyššie Jiří Prskavec, ktorý obsadil štvrtú priečku.