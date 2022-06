Slafkovský veril, že môže získať medailu. Napokon má tú zlatú

"Cítim sa výborne, pretože som prvýkrát vo finále v tejto sezóne. Doteraz som neukázal, čo je v skutočnosti vo mne. Som rád, že som to ukázal na mojej obľúbenej trati v Tacene," povedal v rozhovore v polovici finále.

Vo finále dosiahol čas 86,27 sekundy, vďaka čistej jazde bez výraznejšej chyby. Víťaz semifinále Benjamin Savšek síce dopádloval do cieľa v zelených číslach, ale následne ho dvojsekundová penalizácia odsunula na tretie miesto.

Vtedy veril, že by jeho jazda mohla stačiť na bronzový kov, ale napokon sa rodák z Liptovského Mikuláša mohol tešiť z ôsmeho víťazstva v kariére. Pre Slafkovského je to prvá výhra na podujatí SP od augusta 2019.

Druhú priečku obsadil Slovinec Luka Božič s mankom 17 stotín sekundy. Tretí bol spomenutý Savšek s odstupom 56 stotín na víťazného Slafkovského.

"Je to pre mňa veľmi emotívne, tento víťazný pocit som už dlho nezažil. Vo finále som urobil maximum. Myslel som si, že by to mohlo stačiť na medailu, ale napokon som mal šťastie a vyhral som.

Dúfam, že to sledovala moja rodina a je rovnako šťastná ako ja," uviedol Slafkovský tesne po pretekoch v televíznom rozhovore pre Medzinárodnú kanoistickú federáciu (ICF).