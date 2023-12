Najlepšími slovenskými kanoistami sa stali Mintálová a Vlček: Sezóna bola skvelá

My športovci dávame do toho všetko a veľmi nás mrzí, keď nám to ujde o pár centimetrov. Nevzdávame sa však a urobíme všetko pre to, aby sme na dodatkovej kvalifikácii v Szegede vybojovali dve olympijské miestenky. Účasť na siedmej olympiáde by bola splneným snom," zdôraznil Vlček po prevzatí ceny.