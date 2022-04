Slovenské vodnopólistky budú štartovať na ME, Rusky napokon vyradili

Po marcovom vylúčení Ruska (aj Bieloruska) z vodnopólových súťaží zostali voľné miesta na záverečnom turnaji ME. V ženskej súťaži pripadali do úvahy tímy, ktoré obsadili 3. miesta v kvalifikačných skupinách.

Slovenky štartovali vo februári 2022 na kvalifikačnom turnaji ME v Bukurešti, na ktorom obsadili v päťčlennej tabuľke nepostupové 3. miesto.

SPLIT. Slovenské vodné pólistky napokon budú štartovať na ME 2022 v Splite. Na turnaji nahradia Rusky, ktoré Medzinárodná plavecká federácia vylúčila zo svojich podujatí.

Slovenky mali rovnaký priemer získaných bodov (1,5) ako Švajčiarky. V ich prospech však zahralo lepšie skóre aj vyšší počet strelených gólov.

"Vedel som, že sme na tom najlepšie spomedzi družstiev, ktoré pripadajú do úvahy. Dievčatám vždy prízvukujem, že keď už ideme na kvalifikačný turnaj, tak do každého zápasu treba dať maximum. Oni to dodržali a toto je odmena," uviedol tréner SR Szabolcs Eschwig-Hajts.