Sú ohrozené aj preteky? Vlhovej zrušili tréning

V prípade zjazdu je podľa pravidiel nevyhnutné, aby lyžiari mohli na súťažnom kopci absolvovať aspoň jeden tréning. Ak to nie je možné, preteky sa nemôžu uskutočniť.

Ak by zjazd zrušili, bola by to zlá správa pre Laru Gutovú-Behramiovú. Švajčiarka totiž má šancu získať malý glóbus za zjazd a bojuje aj o veľký glóbus pre celkovú víťazku Svetového pohára.

Momentálne je druhá, za Vlhovou zaostáva o 96 bodov.