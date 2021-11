ONLINE: Villarreal - Manchester United (Liga majstrov)

Vážení čitatelia! Vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu! Dnes sa zameriame na zápas Ligy majstrov základnej skupiny F Villareal CF – Manchester United. Poďme si v krátkosti predstaviť obe mužstvá.



VILLAREAL: Zverenci trénera Unaia Emeryho majú na svojom konte po štyroch odohraných zápasoch v základnej skupine F sedem bodov (2 výhry, 1 remíza, 1 prehra). V prvom zápase skupiny remizovali na domácom štadióne proti Atalante 2:2. Nasledovala tesná porážka na Old Trafford proti Manchestru United (2:1) a potom vysoká výhra na ihrisku Young Boys (4:1). V poslednom zápase zaknihovala žltá ponorka do tabuľky ďalšie tri body, na domácom ihrisku zdolala Young Boys 2:0, o góly sa v zápase postarali Capoue a Danjmua.



MANCHESTER UNITED: Červení diabli momentálne vedú svoju skupinu, na konte majú po štyroch odohraných zápasoch sedem bodov (2 výhry, 1 remíza, 1 prehra). Avšak po poslednej vysokej ligovej prehre na ihrisku Watfordu (4:1) došlo k odvolaniu trénera Ole Gunnara Solskjaera. Po neúspešných výsledkoch prichádza dôležitý zápas v boji o postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov. Futbalisti Manchestru United naposledy remizovali v LM na ihrisku Atalanty 2:2, hostí v zápase zachránil Cristiano Ronaldo, ktorý dvakrát v záveroch polčasov vyrovnával stav stretnutia.



Posledné 4 vzájomné zápasy:

Manchester United – Villareal 2:1

Villareal – Manchester United 1:1

Villareal – Manchester United 0:0

Manchester United – Villareal 0:0



Dnešný zápas vám z pozície komentátora sprostredkuje Igor Tabiš.