Od atletiky prešla na boby. Slovenka bude v Pekingu najmladšia

BRATISLAVA. Viktória Čerňanská sa zapíše do archívu slovenského olympizmu ako prvá bobistka pod piatimi kruhmi. Predstaví sa v novej disciplíne monoboby.

TASR pripomína, že tréningové jednotky v ľadovom koryte nemali kde doma absolvovať. "Podmienky nemáme na Slovensku žiadne. Za tréningom som odchádzala aj do Prahy, kde sa ma ujal bývalý český brzdár Roman Gomola, dvojnásobný účastník hier.

Čerňanská v novej disciplíne zbiera úspechy, uplynulý víkend si z mládežníckych MS v Innsbrucku odniesla tri medaily, tú najcennejšiu z monobobov v kategórii do 23 rokov.

Mladá Slovenka prezradila, že titul priekopníčky ženských bobov by nikdy nezískala, ak by neprišiel prvotný impulz od iných ľudí. "Vyskúšať boby nebolo úplne moje rozhodnutie. Robila som atletiku a môjho trénera Andreja Biciana oslovil Slovenský zväz bobistov.

Mladá Slovenka si to uvedomuje, pripomína však, že postaviť kvalitnú dvojčlennú posádku je momentálne náročné.

"Na Slovensku som rarita už v monoboboch, je ťažké nájsť brzdárku, s ktorou by sme dostatočne konkurovali ostatným. V Innsbrucku sme spoločne s Patríciou Tajcnárovou získali strieborné medaily v kategórii do 23 rokov, boli to však naše jediné spoločné preteky v sezóne.

V tejto chvíli netuším, ako sa bude vyvíjať naša ďalšia spolupráca. Ak sa však každý niečomu venuje s dostatočným záujmom, môže v tom napredovať," povedala pre TASR Čerňanská.

Ak sa Slovenke podarí udržať si dobré zdravie, môže byť Peking 2022 pre ňu iba začiatkom dlhej série olympijských účastí.

"V boboch je vekový priemer športovcov 28-30 rokov. Na olympiáde budem výrazne najmladšia, druhá najmladšia súperka bude staršia o celý jeden olympijský cyklus, má 23 rokov. Už to, že som sa dostala na olympiádu do Pekingu je úspech. Vynasnažím sa tam zajazdiť štyri dobré jazdy," prezradila svoje predsavzatie Čerňanská.