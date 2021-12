Bizár: Pešta sa o svojom zápase dozvedel z plagátu

No a dnes trilógiu uzavrel Viktor Pešta, ktorý na sociálnu sieť zavesil veľavravný príspevok. “Pozerám, že mám naplánovanú odvetu? Bolo to pre mňa prekvapenie, ale keď je to na nete, tak to asi musí byť pravda,” komentoval český bojovník odvetu so Stephanom Pützom vyobrazenú na plagáte.

Pešta sa tak podľa všetkého dozvedel o svojom ďalšom zápase priamo zo zverejneného plagátu. Zostáva sa tak iba zamyslieť, ako to vlastne v Oktagone funguje.