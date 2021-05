Predviedol parádny záver. Bernal nedal súperom šancu a dostal sa na čelo Gira

Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe sa v náročnej kopcovitej etape nezapojil do boja o prvenstvo. Do cieľa prišiel na 137. mieste s mankom +22:52 min.

"Ani tomu veľmi neverím. Obetoval som veľmi veľa, aby som tu mal formu. Netušil som, ako sa to dnes vyvinie, no môj tím mal vo mňa dôveru a presvedčoval ma, že to môžem dnes zvládnuť. Vyhral som svoju prvú etapu na Gire, veľa to pre mňa znamená," povedal v cieli dojatý Bernal.