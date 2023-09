VIDEO: Neskutočné, aký je futbal. Bývalý Trenčan prekvapil Manchester City

MANCHESTER. Na strely to do prestávky bolo 22:1. Na pokusy do priestoru brány 7:1. Napriek tomu Crvena Zvezda Belehrad do polčasu viedla nad Manchestrom City 1:0.

Jediný presný zásah do prestávky zaznamenal bývalý futbalista AS Trenčín Osman Bukari.

Je až neskutočné, aký dokáže byť futbal. Anglický šampión a víťaz Ligy majstrov mal v prvom dejstve drvivý tlak. Nevyužil však ani tie najväčšie šance.

VIDEO: Osman Bukari dáva gól na 0:1