VIDEO: Škrtel chystá ďalšiu veľkú novinku. Film pôjde natáčať aj do Liverpoolu

TRNAVA. Približne o rok príde do kín dokumentárny film o Martinovi Škrtelovi. Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie ho predstavil v utorok pri príležitosti uvedenia dokumentu Jan Koller: Príbeh obyčajného chlapca o niekdajšom českom útočníkovi. Režisérom oboch filmov je Čech Petr Větrovský, ktorý už má na konte snímku Attila o bojovníkovi MMA Attilovi Véghovi z roku 2020. Tridsaťsedemročný Škrtel ukončil profesionálnu kariéru po uplynulom ročníku. Dnes hrá len dedinský futbal V nedeľu splnil sľub a takmer po dvadsiatich rokoch si obliekol dres rodnej obce Ráztočno, v ktorom aj skóroval.

"Keď už nič, budem mať peknú pamiatku na moju kariéru. Budem môcť ukázať mojim deťom a mojim vnúčatám, čo dedo dokázal vo futbale. Pozerám sa na to aj ako na príbeh chalana z dediny, ktorý keď podriadi svojmu cieľu všetko, tak potom sa mu ten cieľ môže splniť. Verím, že aj mladí futbalisti sa v tom filme nejakým spôsobom nájdu, že to pre nich bude motivácia, ukážka cesty. Verím, že to dopadne dobre a že o ten rok, čo sme si stanovili cieľ, si tu budeme môcť opäť sadnúť a odprezentovať ten film ako dnes Honzov," povedal na tlačovej konferencii bývalý stopér AS Trenčín, Zenitu Petrohrad, FC Liverpool či Basaksehiru Istanbul.

Škrtel sa vrátil na slovenské trávniky vlani v lete, poslednú profesionálnu sezónu absolvoval za FC Spartak Trnava. Natáčanie filmu sa začalo počas sezóny 2021/2022, práve na derby proti ŠK Slovan Bratislava, ktoré sa nedohralo pre násilnosti medzi fanúšikmi. "Všetko, čo sa tam objaví, bude dôležité. Kariéra bola dlhá a mala svoje etapy. Na všetko, čo sa odohralo, som patrične hrdý a bude mi záležať, aby to tam odznelo. Je tam dosť vecí zo súčasnosti, návrat na Slovensko, posledný zápas, finále pohára. Teším sa na to. Bude tam trošku aj kontroverzia," poznamenal a vysvetlil:

"Žiaľ, na prvom zápase, kde sa natáčalo, sa stalo to, čo sa stalo. Niekomu to nebude po chuti, ale je to súčasť môjho návratu na Slovensko. Budú sa prelínať lepšie a horšie veci, teraz by som už možno reagoval inak, ale vtedy som to vyhodnotil tak." Škrtel najprv film nechcel Bývalý kapitán slovenskej reprezentácie vystupuje v dokumente o Kollerovi, aj vďaka tomu sa zrodila spolupráca Větrovským.

"Videl som Attilov film. Petr ma oslovil s tým, že Honza by si prial, aby som vystúpil vo filme. V Trnave na štadióne prebehol prvý kontakt, zo začiatku som tomu nebol moc naklonený, asi aj spolupráca so mnou bola ťažšia. Postupom času sa to zlepšilo, prisľúbil som, že môj prístup k filmu sa zlepší. Nikdy som nebol ten, kto by sa rád pretŕčal. Mal som predtým jednu ponuku na film, vtedy to bolo narýchlo. Keď prišiel s ponukou Petr, vysvetlili sme si, čo od toho čakať," dodal 104-násobný reprezentant.