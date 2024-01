Demitru uviedli do klubovej siene slávy. Bol by nadšený, povedala jeho žena

Po ňom na pódiu privítali Pavlovu ženu Máriu so synom Lucasom a dcérou Zarou.

"Blues sú hrdí, že môžu do siene slávy uviesť číslo 38 - Pavla Demitru," zaznelo počas oficiálneho uvedenia.

ST. LOUIS. Pavla Demitru v noci uviedli do siene slávy hokejového klubu St. Louis Blues. V noci sa tak udialo aj v prítomnosti jeho najbližšej rodiny.

"Je to ako cestovanie v čase, bolo to už pred dvadsiatimi rokmi. Môj syn Lucas sa tu narodil. Boli to určite najlepšie a najšťastnejšie roky Pavlovho života - tu v organizácii Blues," hovorila Mária Demitrová.