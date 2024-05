Panarin prekonal bodový rekord Jágra, Ničuškin skóroval v každom zápase play-off

DALLAS. Ruský hokejista Valerij Ničuškin skóroval vo všetkých šiestich zápasoch Colorada v tohtoročnom play off NHL a dorovnal výkon Martina Havláta z roku 2006.

Dlhšiu gólovú sériu v úvodných dueloch play off mal v histórii iba Pat LaFontaine, ktorý v roku 1992 v Buffale skóroval v úvodných siedmich stretnutiach vyraďovacej fázy.

Dvadsaťdeväťročný útočník skóroval vo všetkých šiestich dueloch Avalanche od začiatku play off a s ôsmimi gólmi je najlepší kanonier vyraďovačky.

"Nie je ideálne, keď prehrávate o tri góly, ale v tom momente to bolo vyrovnanejšie, ako ukazuje skóre. Myslím si, že sme sa stále držali v hre a na konci dňa sme našli cestu k víťazstvu," povedal.

Jeden gól strelil aj obranca Cale Makar, ktorý si v play off vylepšil štatistiky na 19 presných zásahov a v histórii organizácie Colorado/Quebec Nordiques prekonal medzi obrancami Sandisa Ozoliņša.

Prvý gól Dallasu dal Ryan Suter, ktorý sa stal vo veku 39 rokov a 107 dní najstarším strelcom medzi obrancami v play off v histórii Stars.

Artemij Panarin pomohol tromi asistenciami k výhre New Yorku Rangers nad Carolinou 4:3 po druhom predĺžení a so 127 bodmi (52+75) v jednej sezóne vytvoril nový rekord "jazdcov" v súčte základnej časti a play off.

Doterajší držal legendárny Čech Jaromír Jágr, ktorý nazbieral v ročníku 2005/06 124 bodov.

