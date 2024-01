Korčule si brúsil raz do roka, bol hviezdou slovenskej lajny. Demitru uvedú do siene slávy

Jedného z najlepších slovenských hokejistov všetkých čias uvedú v noci z piatka na sobotu do siene slávy St. Louis Blues. Slávnostný ceremoniál bude možné sledovať naživo od tretej rána.

Do spoločnosti najlepších ho uvedú spolu s Mikeom Liutom a Keithom Tkachukom. Pripoja sa k elite, ktorú momentálne tvoria Bernie Federko, Bob Gassoff, Brett Hull, Al MacInnis, Barclay Plager, Bob Plager, Chris Pronger, Brian Sutter, Red Berenson, Glenn Hall, Garry Unger a Scotty Bowman.

VIDEO: Tkachuk oznámil manželke Pavla Demitru, že ich spoločne uvedú do siene slávy

O tom, že bude uvedený do siene slávy St. Louis Blues, tak dali vedieť ako prvej jeho manželke Márii. Zavolal jej Keith Tkachuk.

“Nedávno sme spustili projekt s uvádzaním ľudí do siene slávy St. Louis Blues a práve mi zavolali, že tam budem tiež. Ale nikdy by som to nedokázal bez Pavla,” začal, pričom najlepšie novinky si nechal na koniec.

“A mám ešte lepšie správy. Do siene slávy ma uvedú spoločne s Pavlom. Som veľmi nadšený z toho, že tam budem mať svoje miesto, no som ešte viac šťastný, pretože ma tam uvedú spolu s ním,” dodal s tým, že mu bývalý spoluhráč a dobrý kamarát chýba každý deň.

Demitrová neskrývala nadšenie a bola veľmi dojatá.

“Nemôžem tomu uveriť. Vôbec som to nečakala. Stále to spracovávam,” odpovedala.