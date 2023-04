Šiesta liga v Nemecku? Podmienky ako vo Fortuna lige, porovnáva strelec krásneho gólu

„Cítil som, že to trafím. Veril som si a bol to jeden z najkrajších gólov mojej kariéry,“ tešil sa futbalista TJ Tatran Oravské Veselé Adrián Hoti.

„Skladal som stroje v jednej fabrike, nič komplikované. Na polovicu sezóny som sa vrátil domov do Oravského Veselého, no chcem ísť naspäť,“ prezradil Hoti.

Do nemeckej súťaže sa dostal vďaka agentovi, ktorý amatérskych hráčoch dohadzuje do nižších líg aj v Rakúsku. Popri futbale mal civilné zamestnanie.

V minulosti hrával Hoti prvú ligu za dorastu MFK Ružomberok.

„Je to jeden z mojich najväčších úspechov. Chlapec z dediny sa z tretej ligy dostal do prvej a odohral celú sezónu. Hrali sme o titul, no nakoniec sme skončili na štvrtom mieste. Bola to však nezabudnuteľná sezóna,“ zaspomínal 25-ročný futbalista.