Američania prekvapili nomináciu na MS v basketbale. Všetci reprezentanti sú nováčikovia

Prevažne mladý kolektív však bude patriť ku kandidátom na zlato, kompletná dvanástka patrí vo svojich tímoch NBA medzi opory. Podujatie je na programe od 25. augusta do 10. septembra.

Z neúspechu sa však poučili a na olympiáde v Tokiu získali zlato. Ak chcú Američania na budúci rok obhajovať prvenstvo pod piatimi kruhmi v Paríži, stačí im na MS obsadiť ľubovoľnú priečku ako jeden z dvoch najlepších tímov z amerického svetadielu.

V piatok zverejnenej nominácii je šesť hráčov, ktorí mali v uplynulej sezóne strelecký priemer aspoň 20 bodov na zápas.

Sú nimi líder Indiany Tyrese Haliburton, ďalší rozohrávač Jalen Brunson z New Yorku a štyria krídelníci - Mikal Bridges z Brooklynu, Anthony Edwards z Minnesoty, Brandon Ingram z New Orleansu a jednotka draftu 2022 Paolo Banchero z Orlanda, ktorého reprezentácia USA získala do svojich radov, hoci v mládežníckych kategóriách hral za Taliansko.