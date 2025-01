ONLINE: USA - Kanada dnes, MS v hokeji žien do 18 rokov 2025 LIVE (finále)

Jen třikrát v historii se stalo, aby ve finále mistrovství světa žen do 18 let nehrála Amerika proti Kanadě. Historicky se lépe daří Američankám, když vyhrály sedm z třinácti zápasů, ale Kanaďanky dnes budou bojovat o vyrovnání bilance.Spojené státy americké jsou historicky nejúspěšnější tým turnaje. Z šestnácti turnajů pokaždé získaly medaili, konkrétně devět zlatých, šest stříbrných a jednu bronzovou.Američanky do turnaje vstoupily jako obhájkyně zlata a skupinovou částí nemohly projít čistěji. Na úvod si jednoduše poradily s Japonskem (6:0), pak se Švédskem (3:0) a na závěr i s domácím Finskem (5:0).První gól inkasovaly až ve čtvrtfinále proti Slovensku, ale ani to je nemuselo mrzet, když samy nasázely gólů hned devět a vyhrály s přehledem 9:1. První těsný zápas na ně čekal až v semifinále, Američanky sice měly převahu, ale Švédky je celý zápas trápily. Nakonec však díky dvěma gólům kapitánky Fanaleové a skvělému výkonu brankářky Stickneyové vyhrály 2:1.Američanky za pět zápasů nasázely 25 gólů z 241 střel. Daří se jim jak v přesilovkách (33 %), tak v oslabeních (88 %). Jejich největší silou je ale obrana, za celý turnaj inkasovaly jen dvakrát a ani jedno při plném počtu hráčů na ledě a brankářka Stickneyová má úspěšnost zákroků přes 96 %.Jejich největší ofenzivní zbraní je kapitánka Fanaleová, která má na kontě 9 bodů (5+4), a Mary Derrenbacherová s 8 body (2+6).Kanada Americe po stránce medailí šlape na paty. Stejně jako USA ani jednou nebyla bez medaile. Ve finále vyhrála sedmkrát a sedmkrát skončila druhá, dvakrát si domů odvezla bronzové medaile.Stejně jako Američanky i Kanaďanky prošly skupinou bez prohry. Nejprve porazily Slovenky 6:2, poté Švýcarky 5:1 a na závěr český výběr 5:0.Ve čtvrtfinále jim los dopřál zápas proti Japonsku, které naprosto deklasovaly a porazily o dvě třídy s výsledkem 17:0. V semifinále se dočkaly odplaty za minulý šampionát. Češky totiž porazily 4:2 a finále si druhý rok po sobě utéct nenechaly.Kanada je statisticky nejlepší tým turnaje. Po ofenzivní stránce vyslaly nejvíce střel (287) a vstřelily nejvíce gólů (37), což odpovídá produktivitě přes 12 %. Silou Kanaďanek jsou jejich speciální týmy. Jako druhý nejtrestanější tým turnaje ubrání téměř 95 % všech oslabení. Neskutečné jsou taky jejich přesilovky, které využily v 45 % případů.Kanaďanky také dominují listu nejproduktivnějších hráčů turnaje. Na jeho samotném vrcholu stojí Stryker Zablockiová s 11 body (7+4). 10 bodů na kontě má Maxine Cimoroniová a nejproduktivnější obránkyně turnaje Chloe Primeranová (obě 4+6). Zároveň všech 20 Kanaďanek v turnaji zaznamenalo alespoň jeden bod.