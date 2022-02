Na hranice vezie deky i sladkosti. Tomi Kid: Mnoho detí príde o rodičov

Jeho výzva na sociálnej sieti neostala nepovšimnutá.

„Ozvali sa mi viacerí, že môžu niekoho ubytovať. Idem veľkým autom, takže môžeme so sebou zobrať niekoľko ľudí,“ dodal.

Športovec vojnu jednoznačne odsudzuje. „Na vojnu doplatia vždy jednoduchí ľudia. Politici túžia po moci, ale pre ich pohnútky trpia státisíce nevinných ľudí. Mnoho detí príde o svojich rodičov, rodiny prídu o svoje domovy.

Prečo sa politici radšej nepostavia do ringu a nerozdajú si to medzi sebou? Víťaz by vyhral vojnu a porazený by trénoval ešte tvrdšie,“ dodal Tomi Kid.