Návrat po zranení. Karlosa Vémolu čakajú 2 zápasy za 2 týždne (Týždeň V klietke)

Kertészovi a mnohým divákom sa nepozdával verdikt bodových rozhodcov. Rozhodcovský tím však trvá na tom, že verdikt bol správny. Podľa promotéra Ondřeja Novotného preto chystajú zverejniť novinku, ktorá by mala uzavrieť všetky diskusie.

Oktagon zavítal do Šamorína s podujatím Prime 5. Hlavný zápas večera medzi Bojanom Veličkovičom a Matém Kertészom priniesol skvelý duel, ale zároveň vyvolal búrlivé diskusie.

Oktagon rovnako potvrdil expanziu na nemecký trh. Vo Frankfurte budú diváci sledovať titulový súboj, no dočkajú sa tiež návratu Karlosa Vémolu.

Kuandyová z Kazachstanu sa vrátila do zápasu, ale po ďalšej spŕške úderov rozhodca ukončil súboj.

Už od začiatku finálového súboja vytvárala Smolková na súperku tlak a v druhej minúte ju dostala do počítania po tvrdom kope na hlavu.

Tichota v pozápasovom rozhovore vzdal rešpekt súperovi Jannemu Elonenovi-Kulmalovi a naznačil, že na jeseň by chcel zabojovať o opasok Oktagonu v divízii do 66 kilogramov. Ten aktuálne drží Ivan Buchinger.

Na turnaji UFC Fight Night: Blaydes vs. Daukaus nestačil na Brazílčana Matheusa Nicolaua, ktorému podľahol po troch kolách jednomyseľne na body (3x 29:28).

Nečudo, že po zisku zlata to naša reprezentantka oslávila po svojom. „Idem sa poriadne najesť, mám veľkú chuť na pizzu a koláč,“ prezradila s úsmevom.

Najväčšou skúškou pre slovenskú reprezentantku paradoxne nebol zápas o zlato, ale chudnutie do váhy, keďže váženie musela Smolková absolvovať až trikrát.

Český bojovník neskôr na tlačovej konferencii uviedol, že takéto správanie fanúšikov by sa podľa neho nemalo stávať.

V decembri na turnaji Oktagon 29 bol blízko výhry nad titulovým vyzývateľom Petrom Knížem. Aj keď vtedy Kaik Brito nedosial želaný výsledok, v Šamoríne si to vynahradil.

Mal to byť český zápasník Miloš Petrášek, ktorý mal preveriť na turnaji Oktagon Prime 5 Brazílčana Rafaela Xaviera.

Ten zápasil v UFC od roku 2013 až do minulého leta. Remizoval s Marvinom Vettorim, tesne prehral s bývalým šampiónom Chrisom Weidmanom. Počas pôsobenia v UFC zápasil vo veltrovej a strednej váhy, no v minulosti bojoval aj v poloťažkej divízii, kam sa teraz vracia.

Pešta sa predstaví na prvom tohtosezónnom turnaji PFL, a to 20. apríla. Jeho prvým protivníkom v základnej časti bude veterán UFC Omari Akhmedov.

"Pre fanúšikov u TV mohlo byť určite i naše komentovanie zavádzajúce. Samozrejme, nepočul ho Maté, ani je tím a ani nikto v hale, ale to neznamená, že sme neurobili chybu v posudzovaní toho, ako sme vnímali tento zápas.

O dueli Piráta a Petráška sa otvorene hovorilo v roku 2018 a zápas bol už dokonca dohodnutý na Oktagon 7, ktorý sa konal na Štvanici. Mal to byť titulový zápas v strednej váhe.

Samuel "Pirát" Krištofič a Miloš Petrášek sa stretnú na podujatí Oktagon Underground v zápase podľa boxerských pravidiel vo váhe do 91 kilogramov.

Pre Peštu to bude prvý zápas od septembrového víťazstva na Oktagone 28, keď získal opasok poloťažkej váhy.

Krátko na to už Oktagon premiérovo zavíta do Nemecka.

"Nie je to tak dávno, čo sa mu narodil syn. Teraz bráni svoju rodinu, hodnoty na ktorých mu záleží," hovorí pre Sportnet slovenský tréner Tibor Šimonič.

Vémola tak bude bojovať v rámci MMA po prvý raz od marca 2021 a Oktagonu 22, keď porazil Milana Ďatelinku. Odvtedy ho trápili zranenia a v istom momente dokonca priznal, že najhoršie prognózy by znamenali koniec kariéry alebo amputáciu ruky.

A práve na tento galavečer, iba týždňe po boxerskom zápase s Marpom, je naplánovaný návrat Karlosa Vémolu do zápasu podľa pravidiel MMA.

Dve veľké hviezdy UFC mali znova problémy so zákonom.

"Predovšetkým si pamätám, že nemal problém nastúpiť o váhovú kategóriu vyššie a zápasil v dvoch disciplínach, grappling i MMA. Prakticky išiel zo zápasu do zápasu," hovorí.

Po prevezení na policajnú stanicu McGregor absolvoval test na drogy a alkohol následne ho prepustili. V apríli ho však čaká súd, kde mu hrozí pokuta do 5-tisíc eur, šesť mesiacov odňatia slobody, alebo oboje.

Na rovnakom súde sa objavil aj v roku 2017 a vtedy dostal 400-eurovú pokutu za prekročenie rýchlosti. V minulosti už na čas prišiel aj o vodičský preukaz.

Masvidalovi hrozí 15 rokov za mrežami

Ďalší incident sa odohral v Miami, medzi Jorgem Masvidalom a Colbym Covingtonom.

Masvidal napadol Covingtona a hrozí mu až pätnásť rokov za mrežami. Ich stret sa odohral len tri týždne po vzájomnom zápase na turnaji UFC 272.

Rivali na seba narazili v reštaurácii Papi Steak v Miami. Masvidal údajne dvakrát udrel Covingtona do tváre, raz do úst a raz do ľavého oka.

Masvidal mal oblečenú mikinu a na tvári rúško, no Covington ho údajne spoznal podľa vlasov a hlasu. Masvidal mu údajne povedal, že nemal hovoriť o jeho deťoch.