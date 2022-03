Historický úspech pre Slovensko. Z MS v MMA amatérov si odnášame zlato a bronz

Slovensko si v disciplíne Striking MMA zásluhou Veroniky Smolkovej a Adama Neupauera odnáša zo šampionátu 2 medaily so zlatým a bronzovým leskom.

AMSTERDAM. Veľký úspech slovenského amatérskeho MMA. Asi tak by sa dalo popísať vystúpenie našich zverencov na majstrovstvách sveta asociácie GAMMA.

V semifinále Neupauer narazil na Dastana Suleimanova. Nechýbalo veľa a mali by sme vo finále dvoch zástupcov, keď Neupauer v prvom kole súpera takmer knokautoval po peknom ľavom háku.

„Po prvom jasnom víťazstve 3:0 na body som bohužiaľ nedotiahol nasledujúci zápas do víťazného konca, keď som 6 sekúnd pred koncom kola prehral na škrtenie.“ hodnotí svoje vystúpenia Neupauer.

Súper z Kirgizska sa ale dokázal otriasť a nakoniec súboj doviedol do víťazného konca, čo pre nášho zverenca znamenalo bronzovú medailu.

Už prvý zápas naznačil, že Smolková bude útočiť na najvyššie priečky, keď súperku z Jordánska dokázala poslať už v úvodnom kole do 2 počítaní a vyhrala tak technickým knokautom.

O historický úspech sa postarala Veronika Smolková. Tá v kategórii do 61 kilogramov potrebovala na celkové prvenstvo 3 výhry v priebehu 3 dní.

Nečudo, že po zisku zlata to naša reprezentantka oslávila po svojom. „Idem sa poriadne najesť, mám veľkú chuť na pizzu a koláč,“ prezradila s úsmevom.

Najväčšou skúškou pre slovenskú reprezentantku paradoxne nebol súboj o zlato, ale chudnutie do váhy, keďže váženie musela Smolková absolvovať až trikrát.

Už od začiatku súboja vytvárala Smolková na súperku tlak a v druhej minúte ju dostala do počítania po tvrdom kope na hlavu. Kuandyová sa vrátila do zápasu, ale po ďalšej spŕške úderov rozhodca Jakub Müller súboj ukončil.

Svoju zverenkyňu pochválil aj reprezentačný tréner Dávid Kedžuch, ktorý naordinoval jasnú taktiku.

„Bol to perfektný výkon. Dodržiavala presne to, čo sme si pred zápasom povedali. Vedeli sme, že súperka bude viac boxovať, čiže sme si povedali, že sa treba hýbať do strán za jej zadnú ruku.“

„Presne podľa pokynov nám vyšiel pekný predný kop a potom pretiahnutý zadný úder, po ktorom to rozhodca ukončil.“

Po výhre technickým knokautom sa tak Slovensko mohlo tešiť z historicky prvého zlata zo svetového šampionátu v zmiešaných bojových umeniach amatérov.