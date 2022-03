Oktagon Prime 5: Drvivé koleno. Karol Ryšavý knokautoval súpera v poslednom kole

Organizácia Oktagon MMA našla pre Ryšavého náhradu na poslednú chvíľu. Do Šamorína pricestoval Iránec Ebrahim Hosseinpour.

Avšak v deň váženia prišla nečakaná správa. Fodor mal pozitívny test na koronavírus, do zápasu nastúpiť nemohol.

Ryšavý trénuje v trnavskom Spartakus Fight Gyme. Mal to byť ďalší súboj popredných slovenských tímov.

Hosseinpour nemal v podstate žiadny čas na prípravu, no aj tak bojoval až do tretieho kola. Práve v poslednom kole však Ryšavý dobre načasoval zásah kolenom.

Už úvodné sekundy zápasu boli veľmi aktívne. Hosseinpour si chcel pripísať štvrté víťazstvo v sérii, Ryšavý si dával pozor na to, aby súperovi neumožnil

Následne mu vyšlo prenesenie súboja na zem a neskôr spôsobil Hosseinpourovi veľkú tržnú ranu na tvári.

II. kolo:

Ryšavý sa už po niekoľký raz pokúsil uškrtiť súpera gilotínou, no Hosseinpour sa odmietol vzdať.

Po prvom kole to s Hosseinpourom vôbec nevyzeralo dobre, no v druhom kole sa dokázal vrátiť do zápasu a záver kola strávil vo výhodnej pozícii. Ryšavého kontroloval na zemi.