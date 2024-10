Nemec zvíťazil v rekordnom čase, Chára na Havaji pre zranenie neštartoval

Lange zvíťazil na Havaji aj v rokoch 2017 a 2018.

Laidlow dokončil preteky na 18. priečke. V cieli odpadol od únavy. Nebol jediný, komu došli sily a trápil sa. Po veľkom boji dobehol aj olympijský víťaz z Tokia 2020 Kristian Blumenfelt. Na bicykli zvracal.

Traja Slováci

Jeden z mála, kto sa dokázal dostať z krízy, bol Magnus Ditlev. Dobehol v celkovom poradí ako druhý za 7:43:39 h, no na cyklistike sa vytrápil.

„Boli to asi najnáročnejšie preteky, aké som dokončil. Na bicykli som sa veľmi trápil. Vtedy som si nebol istý, či vôbec dokážem prísť do cieľa. Mentálne to bolo dnes za hranicou všetkého, čo som doteraz absolvoval,“ vravel Ditlev.

S celkovým časom pod 8 hodín finišovalo až 16 pretekárov. Záverečný maratón zabehlo pod trojhodinovú hranicu 21 triatlonistov.

V najlepšej desiatke sa umiestnil aj 41-ročný profesionálny cyklista Cameron Wurf, ktorý je jazdcom tímu Ineos a v posledných rokoch kombinuje cyklistiku s triatlonom.