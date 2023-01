Už pri podpise vedel, čo ho čaká. Magoni je v Rakúsku pod veľkým tlakom

„Zaskočilo ma to. Na jednej strane som z toho prekvapený, na druhej strane som rád, že sa dostal do top tímu Rakúska.

Pred sezónou prešiel do rakúskeho lyžiarskeho tímu a jeho zverenkyňou sa stala elitná slalomárka Katharina Liensbergerová.

Talian LIVIO MAGONI trénoval v minulosti aj Petru Vlhovú . So slovenskou lyžiarkou získal veľký krištáľový glóbus. Vlani spolupracoval s Metou Hrovatovou zo Slovinska, ktorá však nečakane ukončila kariéru.

Iba tri umiestnenia v prvej dvadsiatke boli podľa šéftrenera žien Thomasa Trinkera alarmujúce. „Technicky nie sme na takej úrovni, ako sme predpokladali. Očakávali sme oveľa viac. Dokonca by som povedal, že je neprijateľné, čo sa nám stalo," priznal pre ORF.

Áno. Myslím si, že má dobré výsledky. Získala niekoľko pódiových umiestnení. Každý musí byť spokojný, čo doteraz urobila. Nie je to jednoduché. Sú to preteky Svetového pohára a každý sa tlačí dopredu.

Tento rok ste začali trénovať rakúske lyžiarky. Ako sa vám pracuje?

Je to veľký rozdiel. Rakúsky lyžiarsky tím je veľká organizácia. Mám zodpovednosť za výkony Kathariny Liensbergerovej. Máme dva tímy, ale ja som prioritne pri Katharine. Je to odlišná situácia, ale zvládame to.