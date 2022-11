Belgicko na MS vo futbale 2022: Ktorých hráčov sa oplatí sledovať?

Brankár Belgicka je v najlepšej možnej forme. V minulej sezóne sa to potvrdilo v Lige Majstrov, kde odchytal každý jeden zápas Realu Madrid, a tým pomohol vyhrať túto najprestížnejšiu európsku súťaž.

MS vo futbale 2022 sa hrajú od 20. novembra do 18. decembra v Katare. Belgicko je súčasťou skupiny F .

Najlepší hráč Premier League v minulej sezóne, ktorý sa dostal aj do All-Stars tímu ligy, má jednoznačné miesto aj v národnom tíme.

V minulej sezóne tento útočne zameraný stredopoliar, ktorý je Manchesteru City upísaný už ôsmu sezónu, dosiahol spolu so ziskom titulu aj nové osobné maximum v počte gólov – 15, čím sa stal šiestym najlepším strelcom ligy.

Romelu Lukaku (29 rokov, útočník, Inter Miláno)

Silný belgický frontman mal za Chelsea zmiešanú sezónu, do základnej zostavy sa do len 16-krát a veľa času trávil na lavičke. Pred blížiacimi sa MS v Katare odišiel na hosťovanie naspäť do Interu Miláno, kde ho po dvoch vydarených sezónach fanúšikovia privítali s otvorenou náručou.

Lukaku, ktorý sa po prvýkrát objavil v belgickom seniorskom tíme, keď mal ešte len necelých 17 rokov, je najlepším strelcom histórie krajiny s 68 gólmi v 102 vystúpeniach.

Od najlepšieho strelca Belgicka na MS 2018 v Rusku sa opäť očakáva, že v kombinácii s kapitánom Edenom Hazardom povedie svoj tím k úspechu.

