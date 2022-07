Tatar predpovedal príchod Nemca. Veštica mala pravdu, smial sa

Draftovú jednotku prišla priamo do Montrealu podporiť celá rodina. Nechýbala ani mama Gabriela, ktorá historický moment prežívala veľmi emotívne.

BRATISLAVA. "Srdce mi bilo oveľa viac ako inokedy. Ani to neviem opísať slovami. Boli to veľké emócie," opísal ako prežíval draft NHL 2022 Juraj Slafkovský, otec talentovaného slovenského útočníka pre televíziu Markíza.

"Ďurko sa na mňa pozrel, pretože sme ani nevedeli, že si Montreal vybral jeho. Počuli sme len Slovakia a o chvíľku na to nastal obrovský výbuch radosti.

Traja hráči v prvom kole (čo sa stalo po prvýkrát, pozn.) a celkovo šesť draftovaných Slovákov je veľkým prísľubom do budúcnosti.

Obom nám to doplo asi naraz. Bolo to obrovské šťastie, ktoré sa nedá opísať. Ani poriadne neviem, čo som vtedy prežívala. Boli sme poriadne prekvapení," priznala Gabriela Slafkovská.

V montrealskej hale Bell Centre bol aj Ján Nemec, otec druhého draftovaného Slováka. Ani on neskrýval nadšenie.

"Sú to veľké chvíle pre slovenský hokej. Som veľmi rád aj za Šimona a Filipa. Poznám ich od desiatich rokov. Je to super," poznamenal Juraj Slafkovský senior.

"Dvaja Slováci na prvých dvoch miestach draftu NHL je niečo fantastické. Prial by som to zažiť každému, či už hráčovi alebo rodičovi.

Mal som slzy na krajíčku, no udržal som to v sebe. Možno si poplačeme neskôr spolu aj so Šimonom," povedal hrdý otec slovenského obrancu.

Rodáka z Liptovského Mikuláša si z druhého kola vybral tím New Jersey Devils, v ktorom pôsobí ďalší Slovák Tomáš Tatar. Ten prezradil aj jednu zábavnú príhodu.