Fialkové potrebovali zlepšiť streľbu. Veria trénerovi, ktorý pomohol Kuzminovej

Po uplynulej sezóne sa rozhodli obe biatlonistky zmeniť trénera a vybrali si takého, ktorý by im mal pomôcť práve so streľbou. Prípravu na túto sezónu už absolvujú pod vedením českého odborníka Tomáša Kosa.

BRATISLAVA. Streľba je u mňa kameňom úrazu, vravela Ivona Fialková. Spolu so sestrou Paulínou patria dlhodobo do širšej svetovej špičky. Od najvyšších priečok ich však neraz delili zaváhania pri streľbe.

Tomáš Kos je však okrem Fialkový reprezentačným trénerom mužov. Fialkové za ním prišli po uplynulej sezóne s ponukou, či by ich mohol pripravovať práve on.

„Fialkové boli na vyššej úrovni a na začiatku čakali chlapci, že si z tejto spolupráce aj oni niečo zoberú. Je to však obojstranne prospešné. Ťažiť z toho môžu aj dievčatá,“ myslí si 53-ročný český tréner. Tím zatiaľ funguje podľa neho dobre. Muži aj ženy sa navzájom podporujú.

Fialkové však hľadali ako by bola spolupráca možná. Nakoniec sa podarilo všetko skĺbiť a prípravu na novú sezónu absolvovali v jednej skupine spoločne s Michalom Šímom, Matejom Balogom či Šimonom Bartkom. Momentálne sú na poslednom sústredení pred štartom Svetového pohára vo švédskom Idre.

„Lenže ja som mal platnú zmluvu ako tréner mužského tímu. Preto to najskôr vyzeralo nereálne,“ vraví pre Sportner Kos.

„Nasťa bola vynimočná športovkyňa. V podstate hotová. Keď som s ňou spolupracoval bola na takej úrovni, že v jej tréningu som robil len drobné korekcie. Nebolo veľa toho, čo by som jej mohol odovzdať,“ hovoril.

„Sestry Fialkové sú pretekárky na vysokej úrovni. Majú veľa skúseností. Je to skôr o tom, ako ich psychologicky pripraviť na štarty,“ vysvetľuje Kos. V podobnej pozícii bol pred tromi sezónami ako strelecký tréner Anastasie Kuzminovej.

O pár mesiacov môžu znova jeho zverenkyne bojovať o najvyššie priečky. Kosa čaká už desiata olympiáda.

Pekingská je však zatiaľ v podstate v utajenom režime. Biatlonisti nemali možnosť vyskúšať si olympijské trate a prvé štarty ich čakajú podľa všetkého až na olympiáde. Nepoznajú špecifiká strelnice, aké tam bývajú snehové podmienky a podobne.

„Informácie, ktoré máme sú kusé. Profil je známy, ale priamo na trati nemohol byť nikto. Ak by sa nám pred koncom roku podarilo cez Medzinárodnú biatlonovú úniu IBU vyslať aspoň servismanov skontrolovať a zúčastniť sa testovania na trati, boli by sme radi. Uvidíme, či sa to podarí zorganizovať,“ vysvetľuje Kos.

„Na druhej strane nik olympijskú trať netestoval. Z tohto pohľadu sme na tom všetci rovnako. Nik nevie, čo nás presne na olympiáde čaká.“