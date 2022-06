Začínali na „šutrovisku“. Dnes majú deväťdesiat rokov a chystajú veľké oslavy

Mnohí z nás starších na ňom hrávali, a tak môžu z vlastnej skúsenosti povedať, že s tým dnešným trávnatým sa to nedá porovnávať. Bolo to šutrovisko, jednoducho povedané najhoršie ihrisko v širokom okolí. Oproti tomu areál súčasného futbalového ihriska rozmerov 100 x 68 metrov s trávnikom s umelým zavlažovaním, sociálnymi zariadeniami, zrekonštruovanými šatňami a tribúnou, na ktorej pribudli pohodlné sedadlá, znesie dnes veľmi prísne kritériá.“

„Fero išiel do Považskej Bystrice s vtedajšími nádejnými funkcionármi tvoriaceho sa mužstva. V reštaurácii Tatran na poschodí sedel spomínaný Milan Hochel žijúci vo svojom vesmíre veľkého futbalu a ktorý ani nevedel, že nejaké Brvnište existuje. A tak po položenej otázke či by nešiel trénovať Brvnište sa spýtal, ako bol Milan Hochel rodák z Veselého pri Piešťanoch naučený: A to já mám íst trénuvat do nejakého Brvništa? Čo any nevým, de to je? A už ste tam vydely fotbalovú loptu?,“ spomína s úsmevom.

Výnimočný futbalista z Brvnišťa

Po prvej sezóne dokázali futbalisti Brvnišťa postúpiť z poslednej III. triedy a po ďalších dvoch sezónach už pôsobili v najvyššej okresnej súťaži, kde sa držali až do postupu v uvedenom ročníku 2014/2015.

Mužstvo tvorili hráči okolo skvelého futbalistu, ktorý patrí k tým najlepším, čo kedy behali po brvnišťanskom ihrisku - Jozefa Minjarika (Arny).

Tento výnimočný futbalista začínal s futbalom v Brvništi. Ďalej pôsobil v Považskej Bystrici, kde to dotiahol až do mládežníckej dorasteneckej reprezentácie Slovenska a do vtedajšieho prvého mužstva TJ ZVL, ktoré hrávalo 1. SNFL.