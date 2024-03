Poprad má X faktor z Budapešti a Nitra najlepšieho Slováka. Kto postúpi? (prognóza)

Hokejisti Popradu vyhrali prvý raz v histórii základnú časť extraligy a rozdiel medzi Popradom a Nitrou v tabuľke bol 18 bodov. Ale ako vraví nejeden hokejový klasik, play off je nová súťaž. HK Poprad - HK Nitra Vzájomné duely v sezóne 5:2 (v), 3:2, 3:4pp, 4:2 (v) HK Poprad Popradskí hokejisti sa stali víťazmi základnej časti a získali svoju prvú extraligovú trofej v klubovej histórii, Pohár Dušana Pašeka. Ak by túto vetu vyslovil alebo napísal niekto po 15. kole základnej časti, bol by považovaný minimálne za milovníka fantasy filmov, prípadne poloblázna.

Kamzíci vstúpili do sezóny s novým trénerom Alešom Totterom, s najlepším strelcom predchádzajúcej sezóny Maxom Gerlachom a veľkými ambíciami po výhre na domácom Tatranskom pohári. Na domácom turnaji porazili Košice aj Třinec, úradujúcich majstrov Slovenska a Česka. Formu si do začiatku extraligy nepreniesli a na jeseň v jednu chvíľu boli takmer na chvoste extraligového pelotónu. Gerlach sa porúčal z klubu, podobne ako aj hlavný tréner. Cez novembrovú reprezentačnú prestávku prišlo k zmene trénera a neskôr aj manažéra. Na striedačku sa postavil Todd Bjorkstrand a v kancelárii Ľudovíta Juriniyho nahradil Július Koval. Kostru tímu zloženú za bývalého vedenia to nové nakoplo a Poprad bol jasne najlepším tímom extraligy od polovice novembra. Poprad ako jediný tím má troch 20. gólových strelcov - Američana Ryana Dmowského a Slovákov Tomáša Záborského a Andreja Kukuču.

V bránke kamzíkov spoľahlivo chytá maďarský reprezentant Ádam Vay. Obrana kamzíkov patrí k najvyššej a aj najlepšej v extralige. Podľa papierových predpokladov vyzerá byť Poprad najväčší favorit na titul. Poprad vyhrá, ak: Bude menej vylučovaným tímom. Nitrianske presilovky sú jedinou hrozbou, ktorá by vedela vyradiť Poprad.

Odohrá sériu v rovnakej výkonnostnej kvalite ako od polovice novembra. X faktor Ádam Vay Brankár Popradu je jasná jednotka Popradu. V základnej časti chytal v 44 dueloch a mal takmer 93% úspešnosť zásahov. V play off sú však jeho čísla diametrálne iné a vo svojich 29 rokoch nemá odchytanú takú vyraďovaciu časť, v ktorej by ukázal rovnakú kvalitu ako v dlhodobej časti sezóny. Ak bude pokračovať vo svojej výkonnosti aj v play off, Bučekovi a spol. nedá šancu.

HK Nitra Corgoni väčšinu sezóny boli v prvej šestke a až pokazený záver základnej časti ich stiahol do predkola, mimo miesta zaručujúceho priamy postup do play off. V ňom sa Nitre podarilo Trenčín poraziť v päťzápasovej sérii a aj keď unavená, môže ísť sebavedomo do bitky proti najvyššie nasadenému tímu z Popradu. Nitra mala najlepší útok v základnej časti. Strelila v priemere 3,5 gólu na zápas. Vo svojich radoch má dvoch 26 gólových strelcov. Najproduktívnejšieho slovenského hokejistu v extralige, Samuela Bučeka a Kanaďana Robbyho Jacksona. O obrane a brankároch Nitry sa už chválospevy nedajú písať a všeobecne sa pokladajú za slabinu Nitry. Nitra do série vstupuje ako tím, ktorý môže len prekvapiť, čo môže byť jej výhoda.

Nitra vyhrá, ak: Dvojica najlepších strelcov Nitry zo základnej časti dá dokopy viac gólov, než trojica najlepších z Popradu.

Nitrianska obrana objaví novú úroveň nepriepustnosti.

Neprehrá zápas na svojom ľade X faktor Miloš Bubela Center druhej formácie bol v sérii s Trenčínom druhým najproduktívnejším hráčom svojho tímu a jeho útok s Newellom a Jacksonom bol najplusovejším z tímu Nitry. Rovnaká forma celej formácie v spojení s Bubelovou úspešnosťou na buly by zvýšila šance Nitry na úkor favorita série.

Prognóza 4:1 pre Poprad Poprad dva krát za sebou vypadol s Nitrou v play off, resp. v jeho predkole a do tretice sa tak nestane. Víťaz po základnej časti je jasný favorit a proti unavenejšej Nitre uspeje. Play off série vyhráva najmä defenzíva a v nej je Poprad jasne lepší.