Tvrdý zápas a množstvo vylúčení. Zvolen doma zvládol veľký obrat

Andrej Podkonický, asistent trénera Zvolena: "Sme radi, že sme zvládli aj tento druhý a veľmi ťažký zápas. Nebolo to jednoduché, Poprad hral veľmi dobre. Sme radi, že sme našli silu a zápas otočili. Prehrávali sme dvakrát, napokon sme to dokázali otočiť v predĺžení.

Oba zápasy u nás vo Zvolene boli vyrovnané. Začali sme dnes dobre, no urobili sme dve chyby a prehrávali 0:2. To nás pribrzdilo, no našli sme cestu k vyrovnaniu. Bolo aj veľa zranení na oboch stranách, sily ubúdali, ale zvládli sme to. Musíme sa ešte zlepšiť v niektorých veciach, najmä v presilovkách, aby sme mohli v Poprade vyhrať."

Radovan Bondra, strelec dvoch gólov Zvolena: "Som rád, že som mohol mojimi gólmi tímu pomôcť. Hlavné je, že dokážeme vyhrať i bez mojich gólov, ja sa snažím vždy pomôcť mužstvu, dnes to vyšlo. Obom tímom chýbajú kľúčoví hráči, je to vyrovnané.

Je to všetko o detailoch a maličkostiach. Teší ma, že dokážeme otočiť nepriaznivý stav, keď prehrávame. Vieme sa zomknúť. Verím, že tomu tak bude aj v Poprade, no musíme si tam dať pozor na dobrú ofenzívu súpera."

Ján Šimko, asistent trénera Popradu: "Musíme chlapcov pochváliť, lebo odviedli skvelú prácu na ľade. Pevne veríme, že sa na tento ľad ešte vrátime za stavu 2:2 na zápasy. Rozhodujú maličkosti, individuálne chyby. Mrzí nás najmä nevyužitá päťminútová presilovka v tretej tretine, mohli sme v nej navýšiť skóre na rozdiel dvoch či troch gólov.

Šťastie sa napokon priklonilo na stranu Zvolena. Prišli sme o Haščáka ešte pred zápasom, potom o zraneného Skokana, potrestaného Ulrycha, takže klobúk dole pred ostatnými, čo zostali na ľade, odviedli skvelú prácu."

Patrik Svitana, kapitán Popradu: "Odohrali sme dva dobré zápasy vo Zvolene, chýbalo nám trošku šťastie. Stretnutia boli vyrovnané, je to len o detailoch. V tomto zápase rozhodol domáci gól v predĺžení. Ukázali sme však peknú hokejovú tvár, zabojovali sme aj za zranených hráčov. Ukázali sme kvalitu. Verím, že v Poprade je rad na nás a vyhráme doma. Dúfam, že nás príde povzbudiť viac divákov než bolo tu vo Zvolene."