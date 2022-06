Molčan potrebuje oddych. Čaká ho prechod z antuky na trávu

BRATISLAVA. Slovenský tenista Alex Molčan má za sebou pomerne úspešnú antukovú časť aktuálnej sezóny.

Ukončil ju prehrou v druhom kole dvojhry na Roland Garros v Paríži proti svetovej jednotke Novakovi Djokovičovi pri svojej premiérovej účasti v hlavnej mužskej súťaži na tomto grandslamovom podujatí.

Krátko predtým sa prebojoval do finále turnaja ATP vo francúzskom Lyone, no tam podľahol Britovi Cameronovi Norriemu. Teraz sa už 24-ročný Prešovčan pripravuje na turnaje hrané na tráve, vrcholom tejto časti roka je Wimbledon.



"Potrebujem mať trochu oddychu, aby som sa dal fyzicky do poriadku. Na tráve to bude zase o inom pohybe. Vlani som išiel na trávu rovno z antuky a po prvom dni som mal takú svalovicu, že som nemohol chodiť.