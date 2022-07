Pomohla si kvalitným podaním. Kazachstan má prvú semifinalistku Wimbledonu

"Je skvelé byť opäť vo wimbledonskom semifinále, veľmi veľa to pre mňa znamená. Koncovku som si skomplikovala, Amanda mala tri brejkbaly na 5:5, no stále som verila, že to zvládnem v dvoch setoch. Cítim obrovskú úľavu. Teší ma, že po sérii zranení sa mi podarilo dostať sa do dobrej formy," uviedla Halepová v pozápasovom rozhovore.

Rybakinová otočila duel s Tomljanovičovou najmä vďaka kvalitnému podaniu.

VIDEO: Jelena Rybakinová vs. Alja Tomljanovičová vo štvrťfinále Wimbledonu 2022