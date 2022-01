Vajda súhlasí s Moravcovou, že obhajuje Djokoviča. Málo ľudí sa vie ozvať, vraví

BRATISLAVA. Nemiestne zaobchádzanie so srbským tenistom Novakom Djokovičom v Austrálii a jeho následnú deportáciu z krajiny označil jeho slovenský tréner Marián Vajda za politický proces.

Vajda pre denník Šport uviedol, že to bol zásah aj do jeho súkromia a rodiny a bude mať výrazné následky.



Najúspešnejší tréner grandslamovej histórie opísal svoje prvé pocity po definitívnom vyhostení jeho zverenca ako šok a utrpenie.

"Ani neviem, ako by som to psychicky zvládol, keby som tam bol. Aj doma v Bratislave som to však prežíval, poriadne som nespal a neveril som, že by sa také niečo mohlo stať.