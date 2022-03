Vajda: Zostávam najväčší podporovateľ Djokoviča, na kurte i mimo neho

Nemiestne zaobchádzanie so Djokovičom v úvode roka v Austrálii a jeho následnú deportáciu z krajiny ako potenciálnu hrozbu pre očkovaných Austrálčanov označil Marián Vajda za politický proces.

Vajda vtedy už fakticky nebol tréner Djokoviča (v Austrálii s ním bol Ivaniševič), ale pre denník Šport uviedol, že to bol zásah aj do jeho súkromia a rodiny a bude mať výrazné následky.

"Ani neviem, ako by som to psychicky zvládol, keby som tam bol. Aj doma v Bratislave som to však prežíval, poriadne som nespal a neveril som, že by sa také niečo mohlo stať. Všetci vedeli, že tam cestoval iba s jediným cieľom - chcel hrať na prvom grandslamovom turnaji roka, aby obhajoval trofej," komentoval Vajda.