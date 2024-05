Divák vraj na tenistu vypľul žuvačku. Urážali ma, je to totálna neúcta, vraví

"Tri a pol hodiny ma urážali. Je jasné, že to zachádza priďaleko, je to totálna neúcta. Začína to byť ako futbal, čoskoro sa objavia dymovnice, chuligáni a na tribúnach budú bitky. Je to smiešne. Niektorí sú tam skôr preto, aby robili scény, než povzbudzovali hráčov," uviedol podľa agentúry AFP.