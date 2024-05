Djokovič začal cestu za 25. titulom úspešne: Stále premýšľam, ako vylepšiť svoju hru

"Nechcem sa príliš vzrušovať tým, že som prešiel do druhého kola. Môj výkon bol dobrý, skôr solídny, ale najmä na returne som mohol zahrať oveľa lepšie. Na druhej strane patrí súperovi pochvala za to, ako podával a vedel zmeniť hru," uviedol svetový hráč číslo 1.

A to aj napriek tomu, že tento rok zatiaľ nevyhral žiadny turnaj na hlavnom mužskom okruhu a pred necelým týždňom oslávil 37. narodeniny.

"Od začiatku som vedel, akého súpera mám proti sebe. Novak nie je hráč, ktorý chce vyhrať prvé kolo. On chce získať celý turnaj. Bolo to o tom, ako intenzívne som sa dokázal koncentrovať a sťažiť mu to čo najviac," vyhlásil Herbert.