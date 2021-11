Definitívne. Roger Federer vynechá prvý grandslam sezóny

"Bol by som veľmi prekvapený, ak by som hral vo Wimbledone. Austrália vôbec nepripadá do úvahy.

Nie je to ale žiadne prekvapenie. Ak by som sa pokúsil zhrnúť moje športové ambície, povedal by som, že by som ešte opäť rád videl, aký som profesionálny športovec. Bojujem a stále som motivovaný," povedal Federer pre švajčiarske noviny Tamedia.

Podľa spomenutého zdroja mu lekári po tretej operácii kolena odporučili v januári začať s ľahkým behom a v marci či apríli začať s hrou na kurtoch. Informovala agentúra DPA.