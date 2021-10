Federer ešte nekončí, ale na Australian Open nepríde, myslí si jeho kamarát

BRATISLAVA. Švajčiarsky tenista Roger Federer by sa mohol vrátiť do súťažného diania na budúci rok na jar. Tvrdí to niekdajší nemecký tenista Tommy Haas, ktorý v súkromí patrí k najlepším priateľom Federera.

„Je stále hladný po tenise a dúfa, že sa vráti,“ povedal 43-ročný Nemec v rozhovore pre francúzsky denník L'Equipe, tieto slová citoval i poľský portál sportowefakty.wp.pl.



Už 40-ročný Federer v tomto roku nehral od skončenia Wimbledonu, ale chystá návrat v budúcej sezóne. Objavili sa síce správy, že pre problémy s kolenom už s tenisom definitívne "sekne", no Haas si to nemyslí a tvrdí, že sú to príliš unáhlené závery.