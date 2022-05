Nie som zranený, ja so zranením žijem, vraví Nadal. Chce stihnúť Roland Garros

RÍM. Španielsky tenista Rafael Nadal chce napriek problémom s chodidlom štartovať na grandslamovom Roland Garros v Paríži.

Vo štvrtok nečakane vypadol v osemfinále turnaja Masters 1000 v Ríme, v ktorom nestačil na Kanaďana Denisa Shapovalova. Ešte nikdy sa s antukou vo Foro Italico nerozlúčil tak skoro.

"Nie som zranený, no žijem so zranením. Každý deň je to pre mňa na kurte náročné. Niekedy nie som schopný trénovať tak, ako si predstavujem. Bolesti sa začali stupňovať v druhom sete duelu so Shapovalovom.