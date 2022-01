Nadal nevedel, či sa vráti. Teraz od radosti rozplakal svojho krajana

Španiel má celú kariéru veľkú povesť bojovníka. Jeho obrat z 0:2 na sety na 3:2 proti o desať rokov mladšiemu Daniilovi Medvedevovi sa však zapísal do histórie. Ešte nikto nedokázal otočiť finále Australian Open, ak prehrával 0:2.

Bolo to zrejme jeho najemotívnejšie a najťažšie vybojované víťazstvo v kariére. V súvislosti s Rafaelom Nadalom sa spomínal skôr koniec kariéry, no dnes sa môže tešiť z ďalšieho grandslamového titulu.

MELBOURNE, BRATISLAVA. Otázkou bolo, či vôbec bude môcť na Australian Open hrať. Že by mohol vyhrať, to zrejme napadlo iba skalným fanúšikom.

"Neviem, ako som to zvládol," priznal v rozhovore pre televíziu Eurosport Nadal.

"Neskutočné, nikdy som nič podobné nevidela. Nadal to zvládol, hoci prehrával 0:2 na sety. Zažíva na kurte ovácie od fanúšikov," vyhlásila v prvej reakcii po zápase televízna expertka stanice Eurosport Barbara Schettová.

"Snáď toto nebude moje posledné Australian Open, ale nemôžem to vylúčiť. Budem sa ale veľmi tešiť, snáď sa o rok uvidíme," dodal.

"Bol to jeden z najemotívnejších zápasov mojej kariéry. Musím byť úprimný, pred pol rokom som ani nevedel, či sa ešte vrátim. Bol to jeden z najemotívnejších mesiacov v mojej kariére," priznal v príhovore priamo na kurte Nadal.

Nadal ukázal dobrú formu už na menšom podujatí v Melbourne, ktoré sa hralo na tých istých kurtoch ako Australian Open. Bol to jeho prvý turnaj po dlhej odmlke od augusta a vyhral ho. Bez straty setu.

Po Roland Garros 2020 sa však na 20 titulov dostal aj on. Po Wimbledone 2021 sa k rivalom pridal aj Novak Djokovič a tiež získal rekordný titul.

Nadal prehral s Djokovičom na Roland Garros 2021. Následne vynechal Wimbledon aj US Open. Najväčším favoritom na zisk 21. trofeje sa zdal byť Djokovič. Vo finále US Open 2021 mu to však prekazil práve Medvedev.

"Myslel som si, že Rafa po prehre na Roland Garros s Novakom Djokovičom už v najlepšej forme nevráti," priznal Mats Wilander.

"Kto by za posledné dva roky veril, že práve on bude rekordér? Veľa takých ľudí nebolo," pridala sa Barbara Schettová.

"Po tomto víťazstve by sme Rafovi mali dať do tabuľky aspoň 25 vyhraných grandslamov," zasmiala sa.