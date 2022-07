Bolesti sú stále horšie. Nastúpi Nadal v semifinále Wimbledonu?

LONDÝN. Španielsky tenista Rafael Nadal sa síce vo Wimbledone prebojoval už do semifinále dvojhry mužov, no jeho štart v ňom je neistý.

Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión po postupe cez Taylora Fritza priznal, že počas päťsetového boja mal veľké bolesti brušného svalstva.

V druhom z piatich setov si dokonca Španiel vyžiadal ošetrenie, počas ktorého v zázemí užil protizápalový liek. "Tréner sa snažil trochu uvoľniť ten sval, no je to ťažké. Pri takých problémoch to nejde úplne napraviť," prezradil Nadal.