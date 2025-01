Ofenzívne vyjadrenia ako žart? Djokovič sa dočkal verejného ospravedlnenia

Ich následkom však bolo, že Srb po nedeľňajšom postupe do štvrťfinále dvojhry mužov odmietol poskytnúť rozhovor priamo na kurte, ktorý zaisťuje práve Channel Nine.

"Pred pár dňami slávny športový novinár, ktorý pracuje pre televíznu stanicu Channel Nine tu v Austrálii, zosmiešnil srbských fanúšikov a tiež ma urážal. A odvtedy ešte nevyslovili verejné ospravedlnenie on ani Channel Nine. Preto som sa rozhodol neposkytovať rozhovory pre Channel Nine," vysvetlil 24-násobný grandslamový šampión v nedeľu po triumfe nad Čechom Jiřím Lehečkom 6:3, 6:4, 7:6 (4).

Podľa miestnych médií boli Djokovičovi priaznivci v piatok večer nahnevaní, keď si Jones z nich a 24-násobného grandslamového víťaza počas vysielania robil žarty. V súvislosti s incidentom, keď Srba v roku 2022 deportovali z Austrálie, hovoril: "Vyhoďte ho."

Organizátori turnaja už medzičasom informovali, že 37-ročný Djokovič už vie o verejnom ospravedlnení, "ide ďalej a sústredí sa na svoj najbližší zápas".

Srbský tenista je nasadený hráč číslo 7 a do štvrťfinále sa v Melbourne prebojoval po pätnásty raz.