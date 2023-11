Keď videl, ako zdolal Nadala, napadlo mu, že sa vráti. Kližan chce hrať už cez Vianoce

Keď raz sledoval víťazný duel nad Rafaelom Nadalom na turnaji v Pekingu 2014, vyhlásil, že by sa mohol vrátiť. Vtedy to bol skôr žart, ale postupne v ňom táto myšlienka silnela.

Dospelo to až do štádia, že mu vyšli zlé hodnoty pri krvných testoch a začal mať problémy aj so spánkom.

„Po konci kariéry som sa vôbec neudržoval. Bolo to také, že v noci budem hore a cez deň budem spať. Nezdravé jedlo, alkohol, žúrky, zlá životospráva. Videl som na sebe, že sa humpľujem. Začal som vyzerať zle. Bolo to nechutné,“ opisuje bývalý 24. hráč sveta.

„Posielal som riaditeľovi žiadosť o voľnú kartu. Uvidíme, čo odpovie. Tam by som chcel začať. Ak to nevyjde, budem cez Vianoce trénovať doma a v januári začnem na turnajoch, kde mi dajú voľné karty. Očakávam, že ich zopár dostanem a získam prvé body. Cieľ je mať aspoň jeden bod, aby som sa dostal do kvalifikácie každého turnaja,“ vysvetľuje Kližan.

Kližan zatiaľ spomínal, že by na prvé turnaje mohol nastúpiť začiatkom budúceho roka. Ale pre Tiebreak podcast prezradil, že by mohol prvý turnaj odohrať už tento rok. Dokonca v polovici decembra, teda krátko pred vianočnými sviatkami.

Práve začiatok bude preňho náročný. Na kvalitnejšie turnaje sa nedostane, pretože nemá postavenie v rebríčku. Verí však, že niektoré turnaje série Challenger by mu mohli udeliť voľnú kartu aspoň do kvalifikácie vzhľadom na jeho úspechy z minulosti.

„Začínam od nuly. Cítim sa teraz ako šestnásťročný junior, ktorý začína hrávať na turnajoch Futures. Som na to pripravený. Keď na to máte, výsledky prídu. V tenise máme výhodu, že každý týždeň máme novú šancu. Pokiaľ sa mám dostať na také miesta, tak pre mňa nemôže byť problém vyhrávať Futures,“ vraví.

„Povedal som si, pokiaľ toto neurobím, nemôžem chcieť, aby bol môj návrat úspešný. To ma poháňalo. Mám aj krízy, ale vtedy si poviem: Ak si dnešok urobím ľahším, o to náročnejší bude zajtrajšok.“

Dlhé roky bol Kližan aj oporou slovenského tímu v Davis Cupe a rád by sa do tímu vrátil. Chýba mu jeden duel na to, aby získal ocenenie za oddanosť v Davis Cupe.

„Chcel by som hrať. Tú medailu má naozaj málo ľudí,“ vraví. „Mojím príchodom by sme konečne mali skvelú dvojku do tímu, o ktorú by sme sa mohli oprieť. Alex Molčan je by bol dobrá dvojka. Nie? Duo Kliňa – Molčan by bolo celkom dobré,“ hovoril žartom.

Čo by chcel pri návrate dosiahnuť?

„Mám najväčšie ciele, aké môžu byť. A preto sa chcem vrátiť, aby som hrával najväčšie turnaje a porážal najlepších hráčov," dodal 34-ročný tenista.