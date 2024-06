Bude môcť dokázať to, čo sa mu ešte nepodarilo. Bratislava Open ponúkne slovenský súboj

"V prvom sete som dobre začal, mal som rýchly brejk, bol ešte nerozohratý a výborne som to dohral do konca.

"Nečakal som, že si ešte spolu niekedy zahráme. Bude to niečo výnimočné. Hovorili sme si už predtým, že bude pekné, ak si proti sebe zahráme. Mám možnosť ho poraziť, ešte sa mi to nepodarilo," okomentoval aktuálne najlepší slovenský tenista.

"Či som slovenskou jednotkou alebo dvojkou, nejak to nevnímam. Bolo by dobré, ak by sa chalani dali dokopy a dostali sa do prvej stovky. Bude to potom jedno, v akom poradí tam budeme," spomenul.

Myslí si, že slovenskí tenisti, ktorí súťažia aj v Davis Cupe, majú na to, aby boli v prvej stovke. "Je to vidieť aj na tých výsledkoch, či už Lukáš Klein alebo Alex Molčan. Je to veľmi vyrovnané aj na nižších pozíciách. Treba hrať konzistentne," dodal.

Kovalík sa po turnaji v Bratislave preorientuje na trávnatú sezónu a pred Wimbledonom ešte bude hrať na turnaji s rovnakým povrchom.