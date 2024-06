Dospel som, mám iné priority ako autá a získal som väčší nadhľad, vraví Kližan

V tejto sezóne je zrejme najúspešnejším slovenským tenistom. Má na konte 31 víťazných zápasov, len 5 prehier a vybojoval trofeje na štyroch turnajoch ITF. MARTIN KLIŽAN sa v decembri po takmer trojročnej prestávke vrátil k tenisovej kariére. Musel začať od nuly a hrá na najmenších turnajoch s nízkymi dotáciami. Zatiaľ sa mu darí a po pár mesiacoch urobil v rebríčku veľký skok. Vraví, že sa zmenil ako človek aj ako hráč. "Možno to znie vtipne, ale dospel som a mám už iné priority. V tenise som ubral z emócií. Možno aj o osemdesiat percent. Aj dnes ak niečo pokazím, mám z toho stres a nervy. Neskrývam to. Ale po víťazných loptách aj po prehratých, nedávam emócie až tak najavo," vraví Kližan.

Vybrali ste si náročnejšiu cestu. V minulosti ste boli ste na vrchole, hrali ste veľké turnaje a teraz ste sa rozhodli vrátiť ku kariére a musíte hrať na najmenších turnajoch s veľmi nízkymi dotáciami. Čo vás motivuje? Vrátiť som sa rozhodol pre viacero vecí. Stále ma to baví a teraz ma to baví ešte viac, keď som vyhral štyri turnaje. Aj sebavedomie a nadšenie pre tenis mám oveľa väčšie ako na začiatku. Dúfam, že mi to vydrží. O pár dní sa predstavíte na turnaji Bratislava Open. Ako sa cítite? Pocity sú dobré. Som celkom v dobrej forme. Pred tromi rokmi na Bratislava Open to bol môj posledný turnaj na antuke. Uvidíme ako to dopadne tento rok. Ak by sa mi podarilo uhrať to, čo sa mi podarilo vtedy, keď som končil, bol by som veľmi spokojný. Ako ste spokojný so svojimi výkonmi? Zatiaľ som s touto sezónou veľmi spokojný. Aktívnejšie som začal hrať od polovice marca. Takže vlastne na 480. miesto som sa dostal viac-menej za dva mesiace. To je z môjho pohľadu nadpriemerný výsledok. Dúfam, že to bude pokračovať ďalej. Cítim sa fajn, vyhral som veľa zápasov, zvlášť na antuke sa cítim dobre. Uvidíme ako sa mi bude dariť na challengerovej úrovni.

O mesiac oslávite 35 rokov. Aké je to pokúšať sa o návrat v tomto veku? Cítim sa ako junior (smiech). Žartujem. Ľudia vekom rastú. Tri roky pauzy mi dali dosť. Získal som skúsenosti mimo kurtov, pracoval som aj ako kouč. Zmenil som niečo v príprave a v tréningu. Svoju cestu som zdieľal aj na sociálnych sieťach, aby to všetci mali možnosť vidieť. Ukázal som, čo všetko do prípravy dávam a čo koľko stojí. Mám na tenis trochu iný pohľad a snažím sa to preniesť do zápasov. Zatiaľ sa mi darí a uvidíme ako to bude na konci roka.