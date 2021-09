Doviedol ju k senzačnému triumfu. Víťazka US Open prepustila trénera

LONDÝN. Stále iba 18-ročná britská tenistka Emma Raducanová sa menej ako dva týždne po senzačnom triumfe na grandslamovom turnaji US Open v americkom New Yorku rozhodla ukončiť spoluprácu s trénerom Andrewom Richardsonom.

"Hľadám niekoho, kto sa na tejto úrovni už nejaký čas hýbal a vie, čo všetko to so sebou prináša. Obzvlášť teraz, keď som na okruhu nová. Potrebujem niekoho, kto ma do všetkého uvedie a už to tam pozná," povedala mladá tenistka.



Richardson bol v minulosti reprezentantom Veľkej Británie v Davisovom pohár, s okruhom WTA však nemá veľké skúsenosti.