Raducanuová neobháji senzačný titul, jej súperka utvorila rekord

NEW YORK. Britská tenistka Emma Raducanuová skončila svoje pôsobenie na tohtoročnom US Open už v 1. kole dvojhry. Obhajkyňa titulu podľahla ako nasadená jedenástka Francúzke Alizé Cornetovej 3:6, 3:6.

Jej súperka navyše vytvorila nový rekord tzv. open éry. V New Yorku štartuje už na svojom 63 grandslamovom turnaji v neprerušenej sérii. Naposledy nefigurovalo jej meno v hlavnej fáze dvojhry ešte na US Open 2006.

Britská tínedžerka po vypadnutí neprejavila smútok, skôr jej odľahlo.

"Mám čistý štít, môžem začať odznova. Na to, že mám 19 rokov, som nemala až taký zlý rok. Ak by mi pred rokom o takomto čase povedali, že budem dnes v prvej stovke rebríčka, potešilo by ma to," vyhlásila podľa AP Raducanuová.

Tá napodobnila Rusku Svetlanu Kuznecovovú a Nemku Angelique Kerberovú, ktoré vypadli na US Open v 1. kole v rokoch 2004, respektíve 2016.