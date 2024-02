Molčan predviedol skvelý obrat. Slováci vedú nad Srbskom po prvom dni 2:0 na zápasy

Davis Cup - kvalifikácia

KRALJEVO. Slovenskí tenisti sú blízko k postupu do septembrovej skupinovej fázy Davisovho pohára. Po prvom dni kvalifikačného duelu v Srbsku vedú nad favorizovaným domácim tímom 2:0.

Dúfam, že to v sobotu dotiahneme do úspešného konca a zavŕšime prekvapenie. Lukáš Klein sa pomalšie rozbiehal, ale potom hral excelentne, výborne servoval. Alex si najprv Lajoviča oťukal a od konca prvého setu bol na kurte lepším hráčom."

Dušan Lajovič začal dobre, ale Alex Molčan v druhom a treťom sete nerobil takmer žiadne chyby, hral s veľkým sebavedomím. Dušan na neho nenašiel recept. Pokúsime sa to v sobotu ešte otočiť, ale bude to veľmi náročné."

"Bol to pre nás veľmi zlý deň. Miomir Kecmanovič nevyužil v prvom sete duelu s Lukášom Kleinom šance, potom sa jeho hra rozpadla a súper ho prevýšil.

Priebeh zápasu Dušan Lajovič - Alex Molčan

Lajovičovi vyšiel úvod zápasu s Molčanom, keď dvakrát prelomil podanie súpera a vybudoval si náskok 5:2.

Srb mal navrch v dlhých výmenách, z forhendu dokázal zatlačiť Molčana do defenzívy. Najlepší slovenský singlista ešte znížil na 4:5, no Lajovič pri vlastnom servise dotiahol prvý set do úspešného konca.