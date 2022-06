Dominika Cibulková o Roland Garros, tenise a zaujímavých zákulisných témach (pr text)

Naša najúspešnejšia tenistka Dominika Cibulková sa počas svojej aktívnej kariéry zúčastňovala aj grandslamového turnaja Roland Garros, v ktorom sa v jednom ročníku prebojovala až do semifinále. Aké sú jej spomienky na French Open, na profesionálnu kariéru a aké má plány do budúcnosti prezradila v rozhovore pre DOXXbet. Aké máš spomienky na French Open a zápas so Šarapovovou? Milujem Roland Garros. Hrá sa v mojom najobľúbenejšom meste. Na zápas so Šarapovovou si pamätám ako dnes, doteraz cítim tú atmosféru. Bolo to moje prvé štvrťfinále v kariére, mala som 19 rokov. Bola som už veľmi uspokojená, ale tréner hovorí, že Dominika ty na tú Šarapovovú máš, len musíš byť na to mentálne nastavená a musíš si na to veriť a ísť na kurt s tým, že vyhráš. Bol na mňa veľmi tvrdý a pred zápasom padali krokodílie slzy. Hlavne kvôli tomuto nastaveniu som vyhrala ten zápas.

Spomínaš si na nejakú vtipnú príhodu zo zákulisia tohto turnaja? Neni to nič zábavné byť na tých turnajoch. Je to veľký stereotyp, veľká drina, človek je tam vo svojej bubline. S tými hráčmi sa človek rozpráva, ale je to na takej profesionálnej báze. Možno vtipné bolo to, že keď som chodila s Monfilsom a hrala som s ním zmiešanú štvorhru, robil tam veľké opičky a bolo to vtipné.

Koho by si na tohtoročnom turnaji favorizovala medzi ženami a mužmi? Keď som končila si pamätám, hovorilo sa, že Iga Swiateková bude nová Radwanská a ona tak strašne rýchlo vedela pretransformovať ten svoj talent a rýchlo sa vedela zaradiť do toho ženského tenisu a vyhrať tie najväčšie turnaje, že si myslím, že ona je určite jedna z veľkých favoritiek pre mňa na Roland Garros. Strašne držím palce Nadalovi. Nadal je taká tá moja srdcovka. Na Roland Garros je doma, verím, že ho zmákne. Udržiavaš kontakt s bývalými súperkami? S kým si najčastejšie v kontakte? Včera sme si nahrávali hlasovky s Muguruzou, kde som jej povedala, že neverím, že hrala s Kanepi a, že ma tak strašne mrzelo, že prehrala, pretože ja som s Kanepi prehrala tuším raz alebo dvakrát na Grandslame, kde som bola top 10. Ona mi chválila Let's Dance kostými, takže sme sa tak navzájom podporili. S Muguruzou som veľa v kontakte, so Safinovou, s českými hráčkami. Je veľa hráčok s ktorými som v kontakte. Vtedy to bol šport, teraz už ani nie, musíš mi dať za pravdu, že si sledovaná osobnosť šoubiznisu, nedávno si bola dokonca vo veľkej tanečnej šou, aké to bolo? Ja som to milovala, bolo to neuveriteľné, bol to životný zážitok. Nikdy by som nepovedala, že po tom všetkom, čo som zažila vo svete, v tenise, v mojom živote, ma nejaká takáto televízna šou bude vedieť pohltiť, baviť. Bolo to jedno z najlepších rozhodnutí v živote. Zaujíma vás viac o tenisovej kariére Dominiky Cibulkovej? Pozrite si celý videorozhovor. Dominika sa otvorila nielen o French Open, ale aj o jej športovom pôsobení, o detstve či tenisových a súkromných plánoch do budúcnosti.